Ürdün'de Kovid-19'un yeni mutasyonuna yakalananların sayısı 162'ye ulaştı

Ürdün'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış türüne yakalananların sayısının 162'ye ulaştığı bildirildi.

Ürdün resmi haber ajansına açıklama yapan Sağlık Bakanı Nezir Ubeydat, mutasyon tespitlerinin hastalardan alınan örneklerin genetik incelenmesi sonucu elde edildiğini söyledi.

Yeni mutasyona yakalananların çoğunluğunun yurt dışından geldiğini, bir kısmının ise onlarla temaslı yurt içindeki vakalar olduğunu aktaran Ubeydat, enfekte kişilerin yeni mutasyonun bilinen belirtilerini gösterdiğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al