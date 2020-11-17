Ürdün'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 6 bini geçti
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Ürdün'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 6 bini geçti

17.11.2020 22:03 | Son Güncelleme: 17.11.2020 22:06
Ürdün'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 6 bini geçti

Ürdün'de 6 bin 454 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle, salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Ürdün'de 6 bin 454 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle, salgının başından bu yana görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 66 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 6 bin 454 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 1909'a, vaka sayısının da 155 bin 993'e yükseldiği ülkede, 4 bin 658 hastanın daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşenlerin sayısı 90 bin 267'ye ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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