Ürdün'de Kovid-19 salgınında günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi
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Ürdün'de Kovid-19 salgınında günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi

27.10.2020 17:57 | Son Güncelleme: 27.10.2020 18:00
Ürdün'de Kovid-19 salgınında günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi

Ürdün'de 3 bin 800 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle, şu ana kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Ürdün'de 3 bin 800 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle, şu ana kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 44 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 800 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 668'e, vaka sayısının da 58 bin 855'e yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısı da 7 bin 909'a ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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