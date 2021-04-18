Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
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Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Ürdün'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 68 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 68 kişi hayatını kaybetti.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında 68 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 bin 507 kişide virüs tespit edildiği, 6 bin 537 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, virüs kaynaklı toplam can kaybının 8 bin 246'ya, vaka sayısının 685 bin 973'e, iyileşenlerin sayısının 638 bin 481'e yükseldiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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