Ürdün'de Kovid-19 hastalarına tahsis edilen hastanede 2 kişinin elektrik kesintisi nedeniyle öldüğü öne sürüldü
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Ürdün'de Kovid-19 hastalarına tahsis edilen hastanede 2 kişinin elektrik kesintisi nedeniyle öldüğü öne sürüldü

Ürdün'de Kovid-19 hastalarına tahsis edilen hastanede 2 kişinin elektrik kesintisi nedeniyle öldüğü öne sürüldü
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Ürdün Sağlık Bakanı Firas el-Hevari, başkent Amman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarına tahsis edilen Gardens Hastanesi'nde iki kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ürdün Sağlık Bakanı Firas el-Hevari, başkent Amman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarına tahsis edilen Gardens Hastanesi'nde iki kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Hevari, incelemelerde bulunmak üzere gittiği hastanede basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Hastalardan birinin ölümünün elektrik kesintisinden 20 dakika önce, diğer ölüm vakasının ise 1 buçuk saat sonra gerçekleştiğini ifade eden Hevari, savcılığın hastaların ölüm nedenlerine ilişkin soruşturma yürüttüğünü vurguladı.

Hevari, hastanenin yoğun bakım ünitesinde 60 hastanın olduğuna dikkati çekerek, elektrik kesintisinin kısa devreden kaynaklandığını; bunun da tıbbi cihazların durmasına neden olmadığını aktardı.

Yerel medyada çıkan haberlerde, hastanedeki iki ölümün, elektrik kesintisi nedeniyle yaşandığı iddia edilmişti. Olayın ardından hasta yakınlarının hastanene çevresinde toplandığı, yetkililerin bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldığı kaydedildi.

Hasta yakınından elektrik kesintisine ilişkin açıklama

Hayatını kaybeden hastalardan birinin oğlu AA muhabirine, 57 yaşındaki annesi Sena en-Neccar'ın elektrik kesintisinden önce sağlık durumunun iyi olduğunu ve oksijenin stabil olduğunu söyledi.

Annesinin elektrik ve oksijen kesintinden sonra durumunun değiştiğine ve hayatını kaybettiğine dikkati çeken Neccar, "Söylenen her şey yalan. Oğlu olarak olaya tanıklık ve şahitlik ettim." dedi.

Sağlık Bakanını koltuğundan eden Salt Devlet Hastanesindeki kriz

Salt Devlet Hastanesinde 13 Mart'ta yaşanan oksijen sistemindeki kesinti nedeniyle 7 hastanın hayatını kaybetmişti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, hastaneyi ziyaret ederek krize bizzat müdahale etmişti. Abdullah, hastane müdürünün derhal istifasını isteyerek, Sağlık Bakanı Nezir Ubeydat'ın da görevden almıştı.

Ancak olay ülkede büyük infiale yol açmış ve devlet idaresinde izlenen yöntemin değiştirilmesi talepleri bir aşamadan sonra hükümetin istifasının istendiği protestolara dönüşmüştü.

Ürdün Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre, ülkede şu ana kadar 9 bin 948 kişinin Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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