Ürdün'de koronavirüse karşı sıkı önlemler alınıyor
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Hükümet, Ürdün, Güncel

Ürdün'de koronavirüse karşı sıkı önlemler alınıyor

Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu ve özel sektörde çalışmalar askıya alınarak, halkın zorunlu olmadıkça evden çıkması yasaklandı.

17.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:04
Ürdün'de koronavirüse karşı sıkı önlemler alınıyor

Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu ve özel sektörde çalışmalar askıya alınarak, halkın zorunlu olmadıkça evden çıkması yasaklandı.


Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile, düzenlediği basın toplantısında, hükümetin koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı yeni kararları açıkladı.


Adayile, Başbakan tarafından belirlenecek bazı hassas sektörler hariç kamu ve özel sektör ile tüm devlet dairelerinde çalışmaların askıya alındığını, halkın "çok zorunlu haller dışında" evden çıkmalarının yasaklandığını duyurdu.

Şehirlerarası yolculuğun ve 10 kişiden fazla kişinin bir arada toplanılmasının yasaklandığını kaydeden Adayile, tıbbi testlerin ve acil olmayan ameliyatların bir süreliğine askıya alındığını, yalnızca acil vakalarla ilgilenileceğini, gazete basımına ara verildiği ve toplu taşıma araçlarının hizmetinin de durdurulduğunu aktardı.

Adayile eczane, fırın, market ve yakacak satılan yerlerin ise hizmet vermeye devam edeceğini ifade etti.

Kara yoluyla ülkeye giriş yapacak Ürdün vatandaşları için sınır kapılarında karantina çadırları kurulacağını söyleyen Adayile, yurt dışındaki Ürdünlülere de "yerlerinde kalmaları" çağrısında bulundu.


Adayile ayrıca yeni kararların yarın yerel saat ile 08.00'den başlamak üzere 2 hafta süreyle uygulanacağını kaydetti.

Emniyet birimlerince denetlenecek

Öte yandan hükümetin koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı kararlara uyulmasının emniyet birimlerince denetleneceği belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, hükümetin açıkladığı kararların uygulanmasının denetlenmesi konusunda ilgili tüm birimlere gerekli talimatların verildiği ifade edildi.

Ürdün'de şu ana kadar 35 kişide yeni tip koronavirüs tespit edilmişti.

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Kaynak: AA

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Manşet

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