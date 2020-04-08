Ürdün'de koronavirüs nedeniyle 48 saatlik sokağa çıkma yasağı Ürdün hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ülkede 48 saatlik kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verdi.

Ürdün hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ülkede 48 saatlik kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulanmasına karar verdi.

Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile, Sağlık Bakanı Saad Cabir ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Sokağa çıkma yasağı, perşembeyi cumaya bağlayan gece 24.00'te başlayacak ve 48 saat sürecek." dedi.

Yasağın sağlık sektörü çalışanları ile sınırlı sayıda işçi dışında ulaşım izinleri olanları da kapsadığını söyleyen Adayile, vatandaşlara yasağı ihlal etmemeleri, aksi halde bunun yasal sorumluluk doğuracağı uyarısında bulundu.

Adayile durumun pazartesi günü normale döneceğini ifade etti.

Vaka sayısı arttı

Ürdün Sağlık Bakanı Cabir ise 5 kişide daha virüs tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısının 358'e yükseldiğini söyledi.

Bakan Cabir, 12 kişinin ise iyileştiğini ve böylece sağlığına kavuşanların sayısının 150'ye ulaştığını belirtti.

Ürdün Kralı 2. Abdullah 18 Mart'ta Kovid-19'la mücadele kapsamında, Başbakan Ömer er-Rezzaz'a olağanüstü hal uygulama yetkisi de veren "savunma yasasının" yürürlüğe konulmasını onaylamıştı.

Kaynak: AA