Ürdün'de korana virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı Ürdün'de korona virüsüyle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Ürdün'de korona virüsüyle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle ülkeler tedbirlerini arttırıyor. Ürdün'de korona virüsün yayılımının engellenmesi amacıyla ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hükümet Sözcüsü Amjad Al Adailah, kararın Cumartesi günü yerel saatle 07.00'de yürürlüğe gireceğini açıkladı. Ülke genelinde tüm iş yerlerinin de yarından itibaren kapatılacağı aktarıldı. Öte yandan Ürdün'de 69 korona virüsü vakası bulunuyor. - AMMAN

Kaynak: İHA