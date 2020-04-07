Ürdün'de karantina kurallarına uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacak Ürdün Başsavcılığı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanıp da karantina kurallarına ve talimatlara uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu.

Ürdün Başsavcılığı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanıp da karantina kurallarına ve talimatlara uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu.

Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Ürdün Başsavcısı Muhammed Said eş-Şıreyde, yaptığı yazılı açıklamada, "Başsavcılık, koronavirüse yakalanıp da karantina kurallarına ve Sağlık Bakanlığının konuyla ilgili talimatlarına uymayarak insanların sağlığını tehlikeye atanlar hakkında yasalara göre suç işledikleri için yasal işlem başlatacak." ifadesini kullandı.

Başsavcılığın, başkalarına zarar verenleri caydırıcı ceza ile cezalandırılmaları için mahkemeye sevk edeceğini kaydeden Şıreyde, Amman Başsavcılığında, virüse yakalandığını bildiği halde başkalarıyla temas kuran bir kişi hakkında dava açıldığını aktardı.

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile ile dün düzenlediği ortak basın toplantısında, koronavirüs nedeniyle bir kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve virüs kaynaklı can kaybının 6'ya çıktığını söylemişti.

Cabir, 4 kişide daha virüs tespit ettiklerini ve böylece toplam vaka sayısının 349'a yükseldiğini aktarmıştı.

Kaynak: AA