Ürdün'de kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiliyor
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Ürdün'de kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiliyor

07.02.2021 16:45 | Son Güncelleme: 07.02.2021 16:48
Ürdün'de kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiliyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 5 aydır uzaktan eğitimin devam ettiği Ürdün'de, okullarda kademeli şekilde yüz yüze eğitime başlanacağını belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 5 aydır uzaktan eğitimin devam ettiği Ürdün'de, okullarda kademeli şekilde yüz yüze eğitime başlanacağını belirtildi.

Eğitim Bakanlığı Sözcüsü Abdulgaffur el-Kıran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci dönemde okullara dönüşün, Kovid-19 önlemleri kapsamında bakanlık tarafından yetkili makamlarla beraber hazırlanan plan çerçevesinde gerçekleştirileceğini söyledi.

Kıran, yüz yüze eğitimin ilk etabı kapsamında toplam 2 milyon öğrenciden 410 bin 688'inin kademeli olarak okullarına döneceğini kaydetti.

Okulların kurallara uyup uymadığının ve öğrencilerin genel sağlık durumunun iki hafta boyunca her gün takip edileceğini söyleyen Kıran, bu konuda her okulla tek tek ilgilenileceğini ifade etti.

Ürdün'de Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle, yalnızca iki hafta devam edilen yüz yüze eğitim sonrasında, 14 Eylül 2020'de yeniden uzaktan eğitime dönülmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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