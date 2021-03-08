Ürdün'de kabine revizyonundan bir gün sonra Çalışma Bakanı istifa etti
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Ürdün'de kabine revizyonundan bir gün sonra Çalışma Bakanı istifa etti

08.03.2021 18:37 | Son Güncelleme: 08.03.2021 18:40
Ürdün'de kabine revizyonundan bir gün sonra Çalışma Bakanı istifa etti

Ürdün'de Kral 2. Abdullah'ın yeni kabine revizyonunu onaylamasından bir gün sonra Çalışma Bakanı Maan el-Katamin istifasını sundu.

Ürdün'de Kral 2. Abdullah'ın yeni kabine revizyonunu onaylamasından bir gün sonra Çalışma Bakanı Maan el-Katamin istifasını sundu.

Kraliyet Divanının yayımladığı kararnameye göre, Kral 2. Abdullah, Çalışma Bakanı Katamin'in istifasını onayladı ve yerine Sosyal Kalkınma Bakanı Eymen el-Miflıh'ı tayin etti.

Katamin'in istifasının sebebine ilişkin bilgi verilmedi.

Başbakan Beşir el-Hasavne kabinesinde 10 bakanı kapsayan değişiklik dün Kral tarafından onaylanmıştı.

Ekim 2020'de kurulan Hasavne kabinesinde daha önce hem Çalışma Bakanlığını hem Yatırım İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığını üstlenen Maan el-Katamin, revizyon kapsamında sadece Çalışma Bakanı olarak görevlendirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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