Ürdün'de kabine revizyonundan bir gün sonra Çalışma Bakanı istifa etti

Ürdün'de Kral 2. Abdullah'ın yeni kabine revizyonunu onaylamasından bir gün sonra Çalışma Bakanı Maan el-Katamin istifasını sundu.

Kraliyet Divanının yayımladığı kararnameye göre, Kral 2. Abdullah, Çalışma Bakanı Katamin'in istifasını onayladı ve yerine Sosyal Kalkınma Bakanı Eymen el-Miflıh'ı tayin etti.

Katamin'in istifasının sebebine ilişkin bilgi verilmedi.

Başbakan Beşir el-Hasavne kabinesinde 10 bakanı kapsayan değişiklik dün Kral tarafından onaylanmıştı.

Ekim 2020'de kurulan Hasavne kabinesinde daha önce hem Çalışma Bakanlığını hem Yatırım İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığını üstlenen Maan el-Katamin, revizyon kapsamında sadece Çalışma Bakanı olarak görevlendirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al