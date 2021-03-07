Ürdün'de kabine revizyonu Kral 2. Abdullah tarafından onaylandı
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Ürdün'de kabine revizyonu Kral 2. Abdullah tarafından onaylandı

07.03.2021 19:59 | Son Güncelleme: 07.03.2021 20:02
Ürdün'de kabine revizyonu Kral 2. Abdullah tarafından onaylandı

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Başbakan Beşir el-Hasavne kabinesinde yapılan 10 bakanı kapsayan kabine revizyonunu onayladı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Başbakan Beşir el-Hasavne kabinesinde yapılan 10 bakanı kapsayan kabine revizyonunu onayladı.

Kraliyet Divanından yayımlanan kararnameyle, 12 Ekim 2020'de kurulan Hasavne hükümetinde gerçekleşen ikinci revizyona onay verildi.

Yeni isimlerin getirildiği bakanlıklar arasında Adalet, İçişleri, Eğitim, Kültür, Enformasyon ve Çalışma bakanlıkları dikkati çekti.

Yeni bakanlar, başkent Amman'daki Besman ez-Zahir Sarayı'nda yemin ederek görevlerine başladı.

Başbakan Hasavne, kabinesindeki ilk revizyonu 2 Aralık 2020'de yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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