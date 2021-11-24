Ürdün'de işsizlik protestosu sırasında Kerak Kalesi'nden düşen genç hayatını kaybetti - Haberler
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Ürdün'de işsizlik protestosu sırasında Kerak Kalesi'nden düşen genç hayatını kaybetti

AA / Laith Al - Haberler | Güncel
Ürdün'de işsizlik protestosu sırasında Kerak Kalesi'nden düşen genç hayatını kaybetti

Ürdün'de işsizlik nedeniyle eylem yapan ve toplu intihar tehdidinde bulunan gençlerden birinin çıktıkları Kerak Kalesi'nden düşerek yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ürdün'de işsizlik nedeniyle eylem yapan ve toplu intihar tehdidinde bulunan gençlerden birinin çıktıkları Kerak Kalesi'nden düşerek yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ürdün'deki "El-Gad" gazetesinin adı açıklanmayan resmi bir kaynağa dayandırdığı habere göre, işsizlikten yakınan bir grup genç protesto için Kerak Kalesine çıktı.

Bunun üzerine emniyet ekipleri bölgede güvenlik kordonu oluşturdu.

Kalenin yüksek noktasına çıkan gençler, buradan canlı yayın yaparak iş bulma sorununa çözüm bulunması için Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın buraya gelmesini istedi.

Göstericiler, aksi takdirde toplu şekilde intihar edecekleri tehdidinde bulundu.

Protesto sırasında yirmili yaşlarda olduğu belirtilen bir genç, Kerak Kalesi'nden düşerek hayatını kaybetti.

Haber de, güvenlik güçlerinin kaleden düşen gencin ölüm nedenini araştırdığı kaydedildi.

Hükümetten ise olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Orduya ait "Hala Ahbar" internet sitesi ise Meclisin alt kanadı Temsilciler Meclisi Başkanı Abdulkerim ed-Duğmi'nin Başbakan Bişr el-Hasavne'yi telefonla arayarak Kerak'taki olayın ayrıntılarına ilişkin bilgi verdiğini aktardı.

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AA / Laith Al - Son Dakika Haberleri

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