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Ürdün'de, İsrail'le imzalanan doğal gaz anlaşmasının iptali için gösteri yapıldı

AA / Laith Al - Haberler | Güncel
Ürdün'de, İsrail'le imzalanan doğal gaz anlaşmasının iptali için gösteri yapıldı

Ürdün'de çok sayıda kişi, Amman ile Tel Aviv yönetimleri arasında 2016'da imzalanan ve 1 Ocak 2020'de yürürlüğe giren doğal gaz anlaşmasının iptal edilmesi için gösteri düzenledi.

Ürdün'de çok sayıda kişi, Amman ile Tel Aviv yönetimleri arasında 2016'da imzalanan ve 1 Ocak 2020'de yürürlüğe giren doğal gaz anlaşmasının iptal edilmesi için gösteri düzenledi.

Onlarca Ürdünlü, " İsrail'le Gaz Anlaşmasının İptali Ulusal Kampanyası"nın çağrısıyla başkent Amman'daki Enerji Bakanlığı binası önünde toplandı.

"Düşmanın gazı işgaldir" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, "Düşmanın gazı en büyük utanç", "Anlaşma ihanettir", "Ürdün, hain Siyonistlerin değil, özgür insanlarındır" sloganlarını attı.

Gösteri kapsamında AA muhabirine konuşan kampanyanın izleme komitesi üyesi Muhammed el-Absi, anlaşmanın imzalanmasının 5'inci yıl dönümü münasebetiyle bu gösteriyi düzenlediklerini kaydetti.

Absi, Ürdün'ü İsrail'in çıkarlarına ipotek eden söz konusu anlaşmanın iptal edilmesinden başka seçenek olmadığını söyledi.

Göstericilerden Süleyman Suveys de Ürdünlülerinin geleceğini ve ülkenin egemenliğini korumak için gösteriye katıldığını belirtti.

Anlaşmanın, Ürdünlülerin yoksullaşması ve işsizliği pahasına imzalandığına dikkati çeken Suveys, anlaşmanın iptal edilmesini ve bunu imzalayanların yargılanmasını istediklerini ifade etti.

Ürdün; Mısır, Irak ve Cezayir gazı ithal etmek için alternatiflere sahip olmasına rağmen, İsrail ile 2016'da gaz anlaşması imzalamıştı. 1 Ocak 2020'de yürürlüğe giren doğal gaz anlaşması, Ürdün'ün, İsrail'den Ocak 2020'den itibaren 15 yıl süreyle yaklaşık 45 milyar metreküp doğal gaz almasını öngörüyor.

AA / Laith Al - Son Dakika Haberleri
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