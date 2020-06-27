Ürdün'de, İsrail'in "ilhak planı" protesto edildi
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Ürdün'de, İsrail'in "ilhak planı" protesto edildi

Ürdün'ün başkenti Amman'da onlarca kişi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ile Ürdün Vadisi'ni ilhak planına karşı gösteri düzenledi.

Ürdün'de, İsrail'in
27.06.2020 22:41 | Son Güncelleme: 27.06.2020 23:40

Ürdün'ün başkenti Amman'da onlarca kişi, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ile Ürdün Vadisi'ni ilhak planına karşı gösteri düzenledi.

Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) çağrısıyla düzenlenen gösteriye katılanlar, üzerinde "İsrail'le normalleşme ihanettir", "İşgal, terörün temelidir" ve "Nekse" (Toprak Kaybetme Günü) tekrar yaşanmayacak ve ilhak gerçekleşmeyecek" yazılı dövizler taşıdı.

Ürdün'deki İhvan lideri Abdulhamid Zuneybat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin meselesini Ürdün aleyhine çözen bu musibete ve yeni Nekbe'ye karşı Ürdün'ün aldığı pozisyonu desteklemek için burada toplandık." dedi.

Zuneybat, "İlhak planı, Ürdün devletinin varlığı, sistemi ve kimliği için varoluşsal bir tehdit oluşturuyor. Ürdün halkı bu komploya karşı tek vücut olmalıdır." diye konuştu.

İhvan yetkililerinden Hamza Mansur da Filistin halkının, tehlikeli yansımaları olacak ilhak planına karşı direnmesi gerektiğini ifade etti.

Ürdün'ün bu konudaki tavrının sağlam ve açık olduğunu belirten Mansur, Kral 2. Abdullah'ın ilhakla ilgili yaptığı açıklamaların, İsrail'i geri adım atmaya sevk etmesi temennisinde bulundu.

İhvan'ın siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi (İÇCP) Genel Sekreteri Murad el-Adayile ise ilhakın gerçekleşmesi durumunda Filistin meselesi için yeni bir Nekbe ve Nekse olacağını, iki devletli çözümün sona ereceğini vurguladı.

Kral Abdullah, 16 Haziran'da ABD Kongre üyeleriyle telekonferans aracılığıyla gerçekleştirdiği görüşmede İsrail'in "ilhak" planının Orta Doğu'daki istikrarı tehdit ettiği uyarısında bulunmuştu.

İsrail'in "ilhak" planına tepki gösteren Kral Abdullah, "İsrail'in Batı Şeria'daki toprakları tek taraflı ilhakı kabul edilemez, bölgede barış ve istikrarın sağlanması beklentisini baltalar." ifadesini kullanmıştı.

Filistinliler, İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği tarih olan 1948'i Nekbe, 1967'de Batı Şeria, Doğu Kudüs, Gazze Şeridi, Sina Yarımadası ve Golan Tepeleri'ni işgal etmesiyle sonuçlanan "Altı Gün Savaşı"nın başladığı 5 Haziran'ı ise "Nekse" (Toprak Kaybetme Günü) adıyla anıyor.

Kaynak: AA

Manşet

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