Ürdün'de iş yerleri 6 Haziran'dan itibaren yeniden açılıyor Ürdün hükümeti, 6 Haziran Cumartesi gününden itibaren ülkedeki iş yerlerinin yeniden açılacağını ve haftanın bazı günlerinde yürürlükte olan kapsamlı sokağa çıkma yasağının kaldırılacağını duyurdu.

Ürdün hükümeti, 6 Haziran Cumartesi gününden itibaren ülkedeki iş yerlerinin yeniden açılacağını ve haftanın bazı günlerinde yürürlükte olan kapsamlı sokağa çıkma yasağının kaldırılacağını duyurdu.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile, düzenlediği basın toplantısında, son 7 günde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 10'un altında seyretmesi üzerine cumartesiden itibaren ülkede tehlike seviyesinin düşürüleceğini söyledi.

Yeni uygulamaya göre hükümet, vatandaşların sabah 06.00'dan gece 24.00'e kadar sokağa çıkmasına izin verdi. Şehirler arası seyahat kısıtlaması da kaldırıldı.

Hükümetin aldığı kararlar çerçevesinde camiler ve kiliseler gibi ibadet yerleri, sosyal mesafe ve maske takma gibi tedbirlere uymak şartıyla açılacak.

Hizmet sektöründe ise kreş, lokanta, kahvehane, otel ve misafirhaneler açılacak, seyircisiz spor etkinlikleri, iç turizm ve ülke içi uçak seferleri yapılmaya başlanacak.

Ürdün hükümetinden dün yapılan yazılı açıklamada, 21 Nisan'dan bu yana devam eden sokağa çıkma yasağının süreceği ancak halkın yaya mesafesindeki camilerde cuma namazını kılabilmek için 11.00-14.00 saatlerinde sokağa çıkabileceği belirtilmişti.

Hükümet, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 2,5 aydır kapalı olan camilerin 5 Haziran'da ibadete açılacağını bildirmişti.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 9 ölüm ve 757 vaka kaydedilen Ürdün'de 561 kişi ise hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.

Kaynak: AA