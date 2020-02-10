Ürdün'de İhvan'ın partisinden "Şeyh Salah'a verilen hapis cezasına" tepki

10.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:18

Ürdün'de Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi, İsrail mahkemesinin 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ı 28 ay hapis cezasına çarptırma kararına tepki gösterdi.

İslami Çalışma Cephesi Partisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, karara ilişkin "İsrail'in direnişin her çeşidinden korktuğu" değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, "İsrail'in Şeyh Salah öncülüğünde Mescid-i Aksa ve Kudüs'ü savunan Filistin halkını hapis ve nezarete atmak dışında bir çözüm yolu bulamamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Bu olayla, Filistin halkının iradesinin İsraillilerden daha güçlü olduğunun görüldüğü belirtilen açıklamada, Batı ve ABD'den güç alan İsrail'in kendi kuvvetiyle hareket etmediği ve işgal ettiği toprakların asla gerçek sahibi olamayacağı vurgulandı.

1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah bugün İsrail'in kuzeyindeki Hayfa kentinde bulunan mahkemede, yaptığı konuşmalar nedeniyle aralarında "terör örgütüne destek" iddiasının da bulunduğu 4 ayrı suçtan 28 ay hapse mahkum edilmişti.



Daha önceki 11 aylık tutukluluk süreci göz önünde bulundurulacak olan Şeyh Salah, 28 aylık fiili hapis cezasının 17 ayını cezaevinde geçirecek.

Kaynak: AA