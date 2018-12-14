- Ürdün'de hükümet karşıtı protesto

Polis ile eylemciler arasında yaşanan arbedede 10 polis yaralandı

AMMAN - Ürdün'de binlerce kişi Başbakanlık binası önünde hükümeti protesto etti.

Ürdün halkı, başkent Amman'da bulunan Başbakanlık binasının önünde toplanarak hükümeti protesto etti. Amman'da sokaklara dökülen binlerce kişi Ürdün hükümetinin siyasi ve ekonomik reformlar yapması gerektiğini savundu. Gece saatlerinde tartışmalı vergi yasasını protesto etmek için sokaklara dökülen Ürdünlülerin, güvenlik güçleri tarafından başbakanlık binasına ulaşmasını engellendi. Ürdün polisi ise eylemcileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Polis bazı protestocuları gözaltına alırken, polis ile eylemciler arasında yaşanan arbedede 10 polis yaralandı.

Kaynak: İHA