Ürdün'de Hükümet Karşıtı Protesto

Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya gelen yüzlerce kişi hükümet karşıtı protesto gerçekleştirdi. Vatandaşlar siyasette ve ekonomide reform istediklerini belirtti.

Ürdün'de hükümetin yetersiz ekonomi ve siyaset politikalarından şikayetçi olan yüzlerce kişi başkent Amman'da bir araya gelerek protesto gerçekleştirdi. Hükümetin çalışmalarında reforma gitmesi için düzenlenen protestolara aktivistler, siyasi parti mensupları, sivil toplum örgütleri, yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Protestolarda ayrıca hükümetin politik görüşlerinden dolayı tutukladığı kişileri serbest bırakması yönünde slogan atılarak düşünce özgürlüğünün önemine vurgu yapıldı. - AMMAN

Kaynak: İHA