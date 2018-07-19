Ürdün'de Hükümet Güvenoyu Aldı
Ürdün Başbakanı Ömer Razzaz’ın kurduğu hükümet, Meclisten güvenoyu aldı.
Ürdün Başbakanı Ömer Razzaz'ın kurduğu hükümet, Meclisten güvenoyu aldı.
Ürdün'de bir hafta boyunca milletvekilleri, güven oylamasına ilişkin görüş bildirdi. Ürdün Başbakanı Ömer Razzaz'ın kurduğu hükümete, 129 milletvekilinin 79'u 'evet' oyu vererek güvenoyunu kazandı. Milletvekillerinden 42'si ret oyu kullanırken, 2 milletvekili çekimser oy kullandı, 6 milletvekili ise oylamaya katılmadı.
Ürdün'de geçtiğimiz ay hükümetin vergileri artırma ve kemer sıkma politikalarına karşı düzenlenen protestoların ardından Başbakan Hani Mulki istifa etmişti. - AMMAN