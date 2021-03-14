Ürdün'de hastanede oksijen kesintisine bağlı ölümler nedeniyle müdür ve 4 görevli gözaltına alındı
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Ürdün'de hastanede oksijen kesintisine bağlı ölümler nedeniyle müdür ve 4 görevli gözaltına alındı

14.03.2021 01:29 | Son Güncelleme: 14.03.2021 01:34
Ürdün'de hastanede oksijen kesintisine bağlı ölümler nedeniyle müdür ve 4 görevli gözaltına alındı

Ürdün'de, Salt kentindeki devlet hastanesinde, merkezi oksijen sistemindeki kesinti nedeniyle 7 hastanın hayatını kaybetmesinden dolayı müdür ve 4 görevlinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ürdün'de, Salt kentindeki devlet hastanesinde, merkezi oksijen sistemindeki kesinti nedeniyle 7 hastanın hayatını kaybetmesinden dolayı müdür ve 4 görevlinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ürdün resmi haber ajansı Petra'nın haberine göre, Amman Başsavcısı Hasan Abdellat, gözaltına alınanlar arasında hastane müdürü, 3 yardımcısı ve oksijen sorumlusunun olduğunu söyledi.

Şüphelilerin, ölüme sebep olmakla suçlandıklarını belirten Abdellat, olayla ilgili incelemenin sürdüğünü dile getirdi.

Salt el-Cedid Devlet Hastanesinde bugün merkezi oksijen sistemindeki kesinti nedeniyle 7 hasta hayatını kaybetmiş, olayın ardından Sağlık Bakanı Nezir Ubeydat istifa etmişti.

Ölenlerin arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası olup olmadığı konusunda Ürdün makamlarından bir açıklama yapılmazken, oksijen kesintisinin nedenine ilişkin bilgi edinilememişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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