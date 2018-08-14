Ürdün'de güvenlik güçleri 3 kişiyi gözaltına aldı

AMMAN - Ürdün'ün el Salt kentinde IŞİD'e yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Ürdün Güvenlik Güçleri gece saatlerinde teröristlere düzenlediği operasyon sırasında 3 kişiyi gözaltına aldı. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, operasyonda yakalanan kişilerin terör örgütü DEAŞ destekçisi olduğu bildirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Öte yandan Cuma günü Al-Fhais bölgesindeki meydana gelen terörist saldırı sonucu 1 jandarma çavuş yaşamını yitirmiş, 6 kişi de yaralanmıştı. Al-Fhais bölgesinde 1 jandarmanın ölümüne yol açan terör saldırısından sonra Cumartesi akşamı el Salt kentinde başlatılan ve 2 gündür devam eden operasyonlar sırasında 5 polis hayatını kaybederken, teröristlerden 3'ünün ölü, 5'inin ise sağ ele geçirildiği bildirilmişti.