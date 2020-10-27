Ürdün'de Fransa'nın İslam karşıtı tutumu protesto edildi
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Ürdün'de Fransa'nın İslam karşıtı tutumu protesto edildi

27.10.2020 20:51 | Son Güncelleme: 27.10.2020 20:54
Ürdün'de Fransa'nın İslam karşıtı tutumu protesto edildi

Ürdün'de, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunması ve İslam karşıtı tutumu protesto edildi.

Ürdün'de, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunması ve İslam karşıtı tutumu protesto edildi.

Ülkedeki İslami Hareket'in çağrısı üzerine, başkent Amman'da Fransa Büyükelçiliği binası yakınında düzenlenen gösteriye onlarca Ürdünlü katıldı.

Göstericiler, Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunan Fransa'ya tepkilerini taşıdıkları pankartlarla ifade etti.

İslami Hareket yöneticisi Ali Ebu es-Sukker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gösterinin amacının Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunan Fransa'ya tepkilerini ortaya koymak olduğunu söyledi.

Sukker, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un özür dilemesini istediklerini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarına Arap ülkelerinden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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