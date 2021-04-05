Ürdün'de ev hapsindeki eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin 'dış güçlerle komplo kurmakla' suçlandı

Ürdün Başbakan Yardımcısı Eymen Safadi, dün ev hapsine alınan Kral II. Abdullah'ın kardeşi ve eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'le ilgili açıklama yaptı.

Ürdün Başbakan Yardımcısı Eymen Safadi, dün ev hapsine alınan Kral II. Abdullah'ın kardeşi ve eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'le ilgili açıklama yaptı.

Eymen Safadi, Prens Hamza bin Hüseyin'in, bazı kişilerle birlikte, "ülkeyi istikrarsızlaştırmayı amaçlayan, dış güçlerle bağlantılı bir komploya karıştığını" söyledi.

Komployla ilgili soruşturmanın uzun süredir devam ettiğini vurgulayan Safadi, konunun yargıya havale edileceğini belirtti.

Safadi'ye göre Prens Hamza bin Hüseyin, aşiret liderlerini hükümete karşı seferber etmeye çalışmakla suçlanıyor.

Prens Hamza bin Hüseyin, dün BBC'ye ulaştırdığı iki video mesajında ev hapsinde olduğunu söylemişti.

Ürdün'ün eski veliaht prensi, ülkenin liderlerini yolsuzluk yapmak ve beceriksizce davranmakla suçlamış, "komplo" iddialarını ise reddetmişti.

Prens Hamza bin Hüseyin, kendisine dışarı çıkmaması ve insanlarla iletişime geçmemesinin söylendiğini açıklamıştı.

Eski veliaht prensin ABD doğumlu annesi Kraliçe Nur ise "şeytani iftiralara" maruz kalan masumlar için dua ettiğini söylemişti.

Ürdün'de, Hamza bin Hüseyin 1999'da Veliaht Prens ilan edilmiş, Kral II. Abdullah ise tahta çıkmasından 5 yıl sonra 2004'te bu ünvanı kendi oğluna vermişti.

16 kişi gözaltında

Ürdün'de dün ülkenin güvenliğini tehdit ettikleri iddia edilen 16 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Ürdün Kralı II. Abdullah'ın eski danışmanlarından Bassem Awadallah ve Kraliyet Ailesi üyesi Şerif Hasan bin Zayd da var.

Ürdün'deki son gelişmeler sonrası ABD, İngiltere, Mısır ve Suudi Arabistan Kral II. Abdullah'a desteklerini bildirmişlerdi.

Türkiye Dışişleri'nden yapılan yazılı açıklamada da, "Orta Doğu'da barışın kilit ülkesi Ürdün'ün istikrar ve huzurunu Türkiye'nin istikrar ve huzurundan ayrı görmüyoruz. Ürdün'de ülkenin istikrarına tehdit oluşturduğu gerekçesiyle bazı kişilerin gözaltına alınmasıyla baş gösteren olayları endişeyle izliyoruz" denilmişti.