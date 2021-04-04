Ürdün'de eski Veliaht Prensi ev hapsinde
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Ürdün'de eski Veliaht Prensi ev hapsinde

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Ürdün'de eski Veliaht Prensi ev hapsinde

Ürdün'de eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin ve beraberindeki üst düzey 20 kişinin "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındığı ifade edildi.

Ürdün'de eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin ve beraberindeki üst düzey 20 kişinin "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındığı ifade edildi. 

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin'in gözaltına alındığı ve başkent Amman'daki Sarayı'nda ev hapsinde tutulduğu kaydedildi. Prens Hamza bin Hüseyin ve 20 kişi "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındığı belirtildi.  ABD medyası,Prens Hamza bin Hüseyin'in, başkent Amman'daki Sarayı'nda tutulduğu aktarılırken devlet ajansı haberi yalanladı. Üllkede dün gözaltına alınan üst düzey isimler arasında Eski Maliye Bakanı Bassem Awadallah ve Kraliyet Ailesi üyesi Şerif Hasan bin Zayd'ın da yer aldığı ifade edildi.Kral'ın en güvendiği danışmanlarından olan Awadallah, Ürdün'ün ekonomik reformlarının gerçekleşmesinde de etkili bir isim olarak ifade edilirken, reform sürecinde hükümetin baskısıyla karşılaştı.

ABD VE ARAP DÜNYASINDAN KRAL 2'İNCİ ABDULLAH'A DESTEK

Ürdün'deki gelişmeleri yakından izlediğini belirten ABD Dışişleri Bakanlığı, "Kral Abdullah ABD'nin kilit bir ortağıdır ve tam desteğimize sahiptir." ifadelerine yer verildi. ABD'nin ardından Irak, Kuveyt, Bahreyn, Filistin, Mısır, Lübnan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), ülke güvenliği ve istikrarının korunması için alınan tüm kararlarda Ürdün'ü desteklediğini açıkladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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