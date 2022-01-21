Ürdün'de Epifani kutlamaları - Haberler
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Ürdün'de Epifani kutlamaları

AA - Haberler | Güncel

Ürdün Nehri yakınında Epifani bayramı kutlamalarından detaylar Ayinden detaylar Ortodoks Hıristiyan Hacı Nebil Musa ile röportaj Ürdün Rum Ortadoks Piskopsu Atanasius Kakiş ile röportaj AMMAN - Ürdün'deki Ortodoks Hıristiyan, Hz.

Ürdün Nehri yakınında Epifani bayramı kutlamalarından detaylar

Ayinden detaylar

Ortodoks Hıristiyan Hacı Nebil Musa ile röportaj

Ürdün Rum Ortadoks Piskopsu Atanasius Kakiş ile röportaj AMMAN - Ürdün'deki Ortodoks Hıristiyan, Hz. İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümü dolayısıyla Ürdün Nehri yakınında Epifani bayramını kutladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle az sayıda kişinin katılımıyla düzenlenen kutlamalar kapsamında düzenlenen ayini, Ürdün Rum Ortadoks Başpiskopsu Hristoforos yönetti.

Ürdün'de Epifani kutlamaları

Ürdün'de Epifani kutlamaları

Ürdün'de Epifani kutlamaları

AA - Son Dakika Haberleri

Hristiyan, Ortodoks, Ürdün, Rum, Güncel, Haber

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