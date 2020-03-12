Ürdün'de eğitime "Ejderha Fırtınası" engeli Mısır'dan sonra Ürdün'e ulaşan Ejderha Fırtınası nedeniyle ülkenin doğusu ve güneyinde bazı ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verildi.

Mısır'dan sonra Ürdün'e ulaşan Ejderha Fırtınası nedeniyle ülkenin doğusu ve güneyinde bazı ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verildi.

Ürdün Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, fırtına nedeniyle ülkenin güneyinde ve doğusundaki bazı okullarda eğitimin askıya alındığı belirtildi.

Aynı bölgedeki üniversiteler de öğrenci ve çalışanların güvenliği için eğitime ara verildiğini açıklarken, fırtınanın oluşturduğu toz bulutu nedeniyle bazı yollar da trafiğe kapatıldı.

Açıklamada, eğitime ara verilen okul sayısına dair bilgi yer almadı.

Mısır'ın başkenti Kahire ve diğer kentlerinde sabahtan itibaren etkili olan yağmur ve Ejderha adı verilen fırtına nedeniyle 1 çocuk yaşamını yitirmiş, 39 kişi yaralanmıştı.

Mısır, Ürdün, Suriye, Filistin ve Irak'ta olumsuz hava ve fırtına uyarısı yapılmıştı.

Kaynak: AA