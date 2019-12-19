Ürdün'de domuz gribinden 6'ncı ölüm
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Ürdün'de domuz gribinden 6'ncı ölüm

Ürdün'de domuz gribi olarak da bilinen H1N1 virüsü nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.

19.12.2019 15:31 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:36
Ürdün'de domuz gribinden 6'ncı ölüm

'de domuz gribi olarak da bilinen H1N1 virüsü nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısının 266'ya ulaştığı açıklandı.


Ürdün'de domuz gribi olarak da bilinen H1N1 virüsü nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısının artması nedeniyle ülkede acil durum ilan edildi. Ülkede H1N1 virüsünü taşıyan kişi sayısı ise 266 olarak açıklandı. Ülkede acil durum ilan edilirken virüsün daha fazla yayılmaması için acil durum masaları oluşturuldu. Virüsün yayılmasına engel olmaya çalışan Sağlık Bakanlığının, grip aşısının ücretini düşürdüğü belirtildi.


Ürdün'de tüm sağlık müdürlüklerinde acil durum ilan edildiği ve Ürdün halkına daha dikkatli olmaları çağrısı yapıldığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, bütün sağlık merkezleri ve hastanelerin gece gündüz hizmet verdiğini vurguladı. - AMMAN

Kaynak: İHA
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