Ürdün'de doğalgaz borusu patladı: 2 ölü
Ürdün'de bir restoranda doğalgaz borusunun patlaması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Ürdün'de bir restoranda doğalgaz borusunun patlaması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Ürdün'ün başkenti Amman'da bir restoranda meydana gelen doğalgaz borusu patlamasında 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Ölenlerin birinin Mısırlı, diğerinin Ürdünlü olduğu öğrenildi. Olay yerine ambulans ve can kurtaran sevk edildi. - AMMAN
Kaynak: İHA
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