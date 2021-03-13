Ürdün'de devlet hastanesinde merkezi oksijen sistemindeki kesinti sebebiyle 8 hasta öldü
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Ürdün'de devlet hastanesinde merkezi oksijen sistemindeki kesinti sebebiyle 8 hasta öldü

13.03.2021 14:13 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:38
Ürdün'de devlet hastanesinde merkezi oksijen sistemindeki kesinti sebebiyle 8 hasta öldü

Ürdün'ün başkenti Amman'daki Yeni Salt Devlet Hastanesinde merkezi oksijen sistemindeki kesinti nedeniyle 8 hasta hayatını kaybetti.

Ürdün'ün başkenti Amman'daki Yeni Salt Devlet Hastanesinde merkezi oksijen sistemindeki kesinti nedeniyle 8 hasta hayatını kaybetti.

"El-Memleke" adlı Ürdün resmi televizyon kanalında yer alan habere göre, yaşanan kesinti sebebiyle ayrıca birçok kişinin durumunun da kritik olduğu ifade edildi.

Ürdün Sağlık Bakanı Nezir Ubeydat'ın da hastaneye gittiği belirtilen haberde, yaşanan panik durumundan ötürü hastaneye çok sayıda güvenlik görevlisinin de sevk edildiği ifade edildi.

Ürdün Başbakanı Beşir el-Hasavne ise olay hakkında acilen bir soruşturma başlatılacağını ve soruşturmanın şeffaf bir şekilde sürdürüleceğini duyurarak, olayın sorumlularının kanun önünde hesap vereceğini belirtti

Ölenlerin arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası olup olmadığı konusunda Ürdün makamlarından bir açıklama yapılmadı.

Haberde, oksijen kesintisinin nedenine ilişkin bir detaya yer verilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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