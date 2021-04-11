Ürdün'de "darbe girişimiyle" suçlanan Prens Hamza ilk kez Kral Abdullah'la görüntülendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ürdün'de "darbe girişimiyle" suçlanan Prens Hamza ilk kez Kral Abdullah'la görüntülendi

Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel
Ürdün'de 'darbe girişimiyle' suçlanan Prens Hamza ilk kez Kral Abdullah'la görüntülendi

Ürdün'de son günlerde "dış güçlerle ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karışmak" suçlamasıyla gündemde olan eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin, ilk kez Kral 2. Abdullah ile kameralar önünde yan yana geldi.

Pasifik'te ABD ve Rus savaş uçakları arasında it dalaşı
Pasifik'te ABD ve Rus savaş uçakları arasında it dalaşı
Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi
Sapık öğretmen, kocası evdeyken 16 yaşındaki öğrencisiyle defalarca ilişkiye girdi

Ürdün'de son günlerde "dış güçlerle ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karışmak" suçlamasıyla gündemde olan eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin, ilk kez Kral 2. Abdullah ile kameralar önünde yan yana geldi.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre Kral Abdullah, devletin 100. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle Haşimi Kraliyet ailesi anıt mezarını ziyaret etti.

Kral'ın ziyaretinde, Veliaht Prens Hüseyin bin Abdullah, eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin ve diğer Kraliyet üyeleri de hazır bulundu.

Ziyarete dair görüntüler, Ürdün resmi televizyonu tarafından yayınlandı.

Ne olmuştu?

ABD merkezli Washington Post gazetesi 3 Nisan'da eski Ürdün Veliaht Prensi Hamza bin Hüseyin ve 20 kişinin "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındığını iddia etmişti.

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ise Prens Hamza'nın gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini açıklamıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, yürütülen soruşturma neticesinde Prens Hamza'nın dış güçlerle ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karıştığının ortaya çıktığını söylemişti.

Eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin de Kral 2. Abdullah'a bağlılığını teyit eden bir mektuba imza atmıştı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ise 7 Nisan'da ulusa sesleniş için yazılı bir açıklama yayımlamış, eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in ailesi ile birlikte sarayında bulunduğunu ve son günlerde yaşanan "fitnenin son bulduğunu" söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Esra Erol Ajda Pekkan Burak Deniz
Spor Necip Uysal Gökhan Töre Fatih Terim Ersun Yanal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Karagümrük
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ürdün'de "darbe girişimiyle" suçlanan Prens Hamza ilk kez Kral Abdullah'la görüntülendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 16:39:29. #1.14#
title