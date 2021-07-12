Ürdün'de darbe girişimi davası: İki kişiye 15'er yıl hapis
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Ürdün'de darbe girişimi davası: İki kişiye 15'er yıl hapis

Ürdün'de darbe girişimi davası: İki kişiye 15'er yıl hapis
BBC - Haberler | Dünya

Ürdün'de bir mahkeme, darbe planlamakla suçlanan iki kişiye 15'er yıl hapis cezası verdi.

Ürdün'de bir mahkeme, darbe planlamakla suçlanan iki kişiye 15'er yıl hapis cezası verdi.

Eski Maliye Bakanı Bassem Awadallah ve Kraliyet Ailesi üyesi Şerif Hasan bin Zayd, krallığa karşı isyana teşvik suçundan hüküm giydi.

Planın bir parçası olduğu suçlamasıyla 18 kişi gözaltına alınmış, Awadallah ve bin Zayd dışında hepsi daha sonra serbest bırakılmıştı. Bu iki isim ise ülkedeki kötüleşen ekonomik koşullar ve yolsuzluklara duyulan tepkiyi kullanarak iktidarı devirmeye çalışmakla suçlanmıştı.

Ülkede Veliaht Prens Hamza da Nisan ayında kargaşa planlama suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

Mahkeme, Prens Hamza'dan sonra gözaltına alınan bu iki kişiyi suçlu bulurken Hamza'ya herhangi bir suçlama yöneltilmedi.

Prens Hamza gözaltına alındıktan sonra sosyal medyadan yayınladığı videoda dış dünyayla iletişiminin kesilmeye çalışıldığını ve emirlere itaat etmeyeceğini açıklamış, bundan birkaç gün sonra ise kraliyete bağlılık yemini etmişti.

Prens Hamza'nın kamuoyu önündeki açıklamasının ardından Kral Abdullah bu meseleyi "Haşimi ailesinin iç meselesi olarak ele alacağını" söylemişti.

ABD'de eğitim gören bir ekonomist olan Awadallah, Kral'ın en güvendiği danışmanlarındandı ve Ürdün'ün ekonomik reformlarının gerçekleşmesinde de etkili bir isim olarak gösteriliyordu. Ancak reform sürecinde sıklıkla hükümetinin direnciyle karşılaşıyordu.

Bugün sonuçlanan dava altı duruşma boyunca kamuoyuna kapalı bir şekilde görüldü.

Sanıkların Prens Hamza'yı tanık olarak dinleme talebi ise mahkeme tarafından kabul edilmedi.

Awadallah'ın ABD merkezli avukatları, duruşmanın kesinlikle adil bir şekilde görülmediğini, müvekkillerinin işkence gördüğünü söylemişti.

Savcılar ise bu suçlamaları reddetmişti.

Awadallah ve bin Zayd'ın ülkede iktidarı değiştirdikten sonra Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da desteğini almayı umduğu öne sürülüyor.

BBC
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