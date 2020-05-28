Ürdün'de camiler ve kiliseler 5 Haziran'dan itibaren açılacak
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Ürdün'de camiler ve kiliseler 5 Haziran'dan itibaren açılacak

Ürdün'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 2,5 aydır kapalı olan camilerin 5 Haziran'da ibadete açılacağı duyuruldu.

Ürdün'de camiler ve kiliseler 5 Haziran'dan itibaren açılacak
28.05.2020 21:17 | Son Güncelleme: 28.05.2020 21:17

Ürdün'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 2,5 aydır kapalı olan camilerin 5 Haziran'da ibadete açılacağı duyuruldu.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile, Vakıflar Bakanı Muhammed el-Halayile, Sağlık Bakanı Saad Cabir ve Kiliseler Kurulu Başkanı Patrik 3. Theophilos ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Hükümet Sözcüsü Adayile, Kovid-19'la mücadele kapsamında kapatılan cami ve kiliselerin ibadete açılacağını ve camilerde 5 Haziran'da cuma namazı kılınabileceğini belirtti.

Vakıflar Bakanı Halayile de salgının tekrar yayılmasını engellemek için hutbelerin 10 dakikayla sınırlı olacağını, cuma namazının camilerde ve meydanlarda kılınacağını söyledi.

Patrik 3. Theophilos ise kiliselerin 7 Haziran Pazar günü açılacağını kaydetti.

8 yeni vaka tespit edildi

Bu arada Sağlık Bakanı Cabir, ülkede 8 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve vaka sayısının 728'e yükseldiğini ifade etti.

Ülkede daha önce virüse yakalananlardan 497'sinin iyileştiği bildirilmişti.

Ürdün'de şimdiye kadar 9 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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