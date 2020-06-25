Ürdün'de bir ABD askeri hayatını kaybetti
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Ürdün'de bir ABD askeri hayatını kaybetti

Ürdün'de ABD'li bir askerin askeri operasyonlarla ilgisi olmayan "talihsiz bir olay" sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Ürdün'de bir ABD askeri hayatını kaybetti
25.06.2020 16:37 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:40

Ürdün'de ABD'li bir askerin askeri operasyonlarla ilgisi olmayan "talihsiz bir olay" sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Ürdün ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD ile Ürdün arasındaki tecrübe paylaşımı ve askeri iş birliği kapsamında ülkede bulunan Nick Bravo Regules (20) operasyonlarla alakası olmayan "talihsiz bir olay" sonucu yaşamını yitirdi.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan haberde, ABD askerinin onbaşı rütbesine sahip olduğu belirtilirken, ayrıntılı bilgi verilmedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da Ürdün'de görev yapan ABD askerinin 23 Haziran'da öldüğünü doğruladı.

Açıklamada, ölümün askeri bir operasyon sonucu olmadığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

Suriye ve Irak'taki ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyonun üyesi olan Ürdün ile Washington arasında yakın askeri iş birliği bulunuyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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