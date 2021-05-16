Ürdün'de binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
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Ürdün'de binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti.

Ürdün'ün başkenti Amman'da binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti.

Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) siyasi kanadı İslami Hareket ve diğer grupların çağrısıyla Hüseyni Mescidi önünde toplanan göstericiler, Nahil Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüş sırasında Filistin bayraklarının yanı sıra "Direniş özgürlüğün yoludur", "Canımız, kanımız Aksa'ya feda olsun" ve "Kudüs, Filistin'in başkentidir" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, sık sık İsrail aleyhinde sloganlar attı.

Gösteriler sırasında İsrail bayrağı da yakıldı.

İsrail Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'tan bu yana düzenlediği saldırılarda şimdiye kadar 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı; onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.

Ürdün'de binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Ürdün'de binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Ürdün'de binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenlendi
Ürdün'de binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'i çocuk, 192'ye yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'i çocuk, 192'ye yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 181'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 181'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 174'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 174'e yükseldi
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