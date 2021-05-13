Ürdün'de bayram namazında Filistin için dua edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ürdün'de bayram namazında Filistin için dua edildi

Ürdün'de bayram namazında Filistin için dua edildi
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Ürdün'de Ramazan Bayramı namazı Filistin'e dualarla kılındı.

Ürdün'de Ramazan Bayramı namazı Filistin'e dualarla kılındı.

Ürdün'de Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi'nin başkent Amman'daki genel merkezinin karşısındaki meydanda bayram namazı eda edildi.

Partinin çağrısıyla namazlarını burada kılan Ürdünlüler, Filistin'e dua etti.

Ürdün İhvanı yetkilisi Hammam Said, bayram hutbesinde "Bu yıl bayram şehitler ve zaferlerle geldi. Bize Bedir'i, Uhud'u, Hendek savaşları ile Mekke'nin Fethi'ni hatırlatıyor. İşte normalleşmeden, teslim olmaktan ve zilletten uzak gerçek bayram bu." dedi.

Meydanda bayram için yapılan Mescid-i Aksa'ya destek programında video konuşması yayımlanan Hamas'ın eski Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, "Bugün Kudüs, Filistin, Aksa ve Şeyh Cerrah imtihanlarımızda gösterdiğimiz çabalarımız, başarılarımız ve gücümüzle mutluluk duyuyoruz. Ancak çabalarımızı sürdürmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Filistin 1948 İslami Hareketi Başkan Yardımcısı Şeyh Kemal El-Hatib de aynı şekilde meydanda toplananlara seslenerek, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarının tüm ümmeti sarsan artçılar olduğunu söyledi.

Hatib, "İşgalciler, Aksa'nın yalnız olduğunu zannediyordu ama zanlarında yanıldılar." tespitini yaptı.

Programda AA muhabirine açıklama yapan İslami Çalışma Cephesi Genel Sekreteri Murad el-Adayile, Mescid-i Aksa'ya destek için bu organizasyonu yaptıklarını ve burada bayram namazı kıldıklarına işaret etti.

Filistin direnişinin kazandığı zaferi kutladıklarını söyleyen Adayile, "Direnişçiler, Filistin'in özgürlüğü için bize gerçek bir örnek oluyor. Filistin halkı, işgalcilere karşı birlik içinde." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

TRT Arabi muhabiri, canlı yayın esnasında İsrail'in bombalı saldırısına yakalandı
TRT Arabi muhabiri, canlı yayın esnasında İsrail'in bombalı saldırısına yakalandı
Son dakika haberi: Gazze Sağlık Bakanlığı: Zehirli gaz nedeniyle şehit olduğu tahmin edilenler hastaneye kaldırıldı
Son dakika haberi: Gazze Sağlık Bakanlığı: Zehirli gaz nedeniyle şehit olduğu tahmin edilenler hastaneye kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Kudüs, Filistin'in başkentidir ve başkenti olarak kalacaktır'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kudüs, Filistin'in başkentidir ve başkenti olarak kalacaktır"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Özcan Deniz Demet Akalın Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Arda Turan Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ürdün'de bayram namazında Filistin için dua edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 12:40:20. #1.14#

title