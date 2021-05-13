Ürdün'de bayram namazında Filistin için dua edildi

Ürdün'de Ramazan Bayramı namazı Filistin'e dualarla kılındı.

Ürdün'de Ramazan Bayramı namazı Filistin'e dualarla kılındı.

Ürdün'de Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi'nin başkent Amman'daki genel merkezinin karşısındaki meydanda bayram namazı eda edildi.

Partinin çağrısıyla namazlarını burada kılan Ürdünlüler, Filistin'e dua etti.

Ürdün İhvanı yetkilisi Hammam Said, bayram hutbesinde "Bu yıl bayram şehitler ve zaferlerle geldi. Bize Bedir'i, Uhud'u, Hendek savaşları ile Mekke'nin Fethi'ni hatırlatıyor. İşte normalleşmeden, teslim olmaktan ve zilletten uzak gerçek bayram bu." dedi.

Meydanda bayram için yapılan Mescid-i Aksa'ya destek programında video konuşması yayımlanan Hamas'ın eski Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, "Bugün Kudüs, Filistin, Aksa ve Şeyh Cerrah imtihanlarımızda gösterdiğimiz çabalarımız, başarılarımız ve gücümüzle mutluluk duyuyoruz. Ancak çabalarımızı sürdürmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Filistin 1948 İslami Hareketi Başkan Yardımcısı Şeyh Kemal El-Hatib de aynı şekilde meydanda toplananlara seslenerek, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırılarının tüm ümmeti sarsan artçılar olduğunu söyledi.

Hatib, "İşgalciler, Aksa'nın yalnız olduğunu zannediyordu ama zanlarında yanıldılar." tespitini yaptı.

Programda AA muhabirine açıklama yapan İslami Çalışma Cephesi Genel Sekreteri Murad el-Adayile, Mescid-i Aksa'ya destek için bu organizasyonu yaptıklarını ve burada bayram namazı kıldıklarına işaret etti.

Filistin direnişinin kazandığı zaferi kutladıklarını söyleyen Adayile, "Direnişçiler, Filistin'in özgürlüğü için bize gerçek bir örnek oluyor. Filistin halkı, işgalcilere karşı birlik içinde." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al