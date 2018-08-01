- Ürdün'de bankada silahlı soygun

AMMAN - Ürdün'ün Irbid şehrinde bir banka kimliği belirsiz bir kişi tarafından soyuldu.

Ürdün'ün Irbid şehrinde bir banka kimliği belirsiz bir kişi tarafından soyuldu. Bir güvenlik kaynağından verilen bilgiye göre, yüzü örtülü ve kırmızı bir kadın elbisesi giyen kimliği belirsiz bir kişi bankaya girerek 13 bin 500 dolar tutarında para çaldı. Banka çalışanlarını silahla tehdit eden kimliği belirsiz soyguncu paraları aldıktan sonra bankadan kaçtı.

Güvenlik kaynağı, güvenlik servisinin olay hakkında inceleme başlattığını bildirdi.