Ürdün'de Bahreyn Çalıştayı protesto edildi
Ürdün'ün başkenti Amman'da toplanan yüzlerce kişi, Bahreyn'de düzenlenen çalıştayı protesto etti.
Ürdün'ün başkenti Amman'da toplanan yüzlerce kişi, Bahreyn'de düzenlenen çalıştayı protesto etti.
Kaynak: AA
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