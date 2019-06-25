Ürdün'de Bahreyn Çalıştayı protesto edildi

Ürdün'de Bahreyn Çalıştayı protesto edildi

Ürdün'ün başkenti Amman'da toplanan yüzlerce kişi, Bahreyn'de düzenlenen çalıştayı protesto etti.

Ürdün'ün başkenti Amman'da toplanan yüzlerce kişi, Bahreyn'de düzenlenen çalıştayı protesto etti.

Kaynak: AA
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