Ürdün'de Bahreyn Çalıştayı karşıtı yürüyüş

Ürdün'de ABD'nin desteğiyle gelecek hafta Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenmesi planlanan "Refah için Barış" çalıştayı ve "Yüzyılın Anlaşması" protesto edildi.

Ürdün'deki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) siyasi kanadı İslami Çalışma Cephesi Partisi'nin (İÇCP) çağrısıyla Ürdün'ün başkenti Amman'daki El-Hüseyni Camisi önünde başlayan yürüyüşe yüzlerce vatandaş katıldı.

Yürüyüşte "Yüzyılın Anlaşması" ile bu planın bir parçası olarak değerlendirilen Bahreyn Çalıştayı protesto edildi.

Mahkeme salonunda vefat eden Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin fotoğraflarını taşıyan yüzlerce Ürdünlü, "Ümmetin şehidi Mursi", "Ne Mutlu sana ey Mursi" ile "sevgililere kavuştu" şeklinde sloganlar attı.

İÇCP Genel Sekreteri Murad el-Akayile ve İhvan'dan üst düzey isimlerin yer aldığı yürüyüşe Ürdün Temsilciler Meclisi'ndeki Islah Bloku Başkanı Abdullah el-Akayile de katıldı.

Akayile burada yaptığı konuşmada, "Yüzyılın Anlaşması" planına karşı tutumu nedeniyle Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı överek baskılara direnmeye Türkiye, Malezya ve İran'a yönelmeye çağırdı.

Çalıştay uyarısı

Hükümeti Bahreyn Çalıştayı'na katılmamaları konusunda uyaran Akayile, Çalıştaya katılması halinde Islah grubunun hükümetin meşruiyetini kaybettiğine dair ültimatom vereceklerini vurguladı.

Ürdün'deki İhvan Genel Sekreter Yardımcısı Azzam el-Huneydi ise ABD Başkanı Donald Trump'a seslenerek, "Vatanımız satılık değildir. Bazı Arap rejimlerinin tutumu seni yanıltmasın. Bu ümmet cihat ümmetidir. Tek bir karış toprağımızdan taviz vermeyeceğiz." dedi.

Yaklaşık 2 saat süren eylem, mahkeme salonunda vefat eden Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılınmasıyla son buldu.

"Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Manama'da düzenlenecek "Refah İçin Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah İçin Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için Barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: AA