Ürdün'de "Arap Baharı" olarak bilinen gösterilerin 10. yıl dönümünde sınırlı katılımlı eylemler yapıldı
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Ürdün'de "Arap Baharı" olarak bilinen gösterilerin 10. yıl dönümünde sınırlı katılımlı eylemler yapıldı

25.03.2021 04:49 | Son Güncelleme: 25.03.2021 04:53
Ürdün'de 'Arap Baharı' olarak bilinen gösterilerin 10. yıl dönümünde sınırlı katılımlı eylemler yapıldı

Ürdün'de "Arap Baharı" olarak bilinen süreçte gösterilerin en çok ses getireni olan 24 Mart Olayları'nın 10. yıl dönümünde sınırlı katılımlı eylemler düzenlendi.

Ürdün'de "Arap Baharı" olarak bilinen süreçte gösterilerin en çok ses getireni olan 24 Mart Olayları'nın 10. yıl dönümünde sınırlı katılımlı eylemler düzenlendi.

Ürdünlü bazı sosyal medya kullanıcılarının ülkenin çeşitli kentlerinde eylem düzenlenmesi için yaptığı çağrıların ardından güvenlik güçleri yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Başkent Amman, İrbid, Medeba ve Mefrak kentlerinde sınırlı sayıda kişinin katıldığı gösteriler düzenlendi.

Amman'daki Duvvar ed-Dahiliyye bölgesinde yapılması planlanan eylem, yoğun güvenlik önlemleriyle karşılaştı. Gösterinin yapılacağı noktadan uzak bir mesafede bekleyen bazı eylemciler gözaltına alındı.

Eylemciler, gözaltı öncesinde anayasa ve hükümetin değişmesi, parlamentonun feshedilmesi talebiyle sloganlar attı.

Alınan güvenlik önlemlerine rağmen gazetecilerin eylemi takibine müdahale edilmedi.

Ürdün İslami Çalışma Cephesi Partisi, yaptığı yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin barışçıl eylem yapan göstericilere saldırmasını, protestocuları dağıtmasını ve onlarcasını gözaltına almasını kınadı.

Açıklamada, yapılanın "anayasa tarafından bireylere tanınan özgürlüklere aykırı olduğu" ifade edildi.

Ürdünlü yetkililerden henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Ülkede 2011 yılında başlayan ve Arap Baharı olarak bilinen gösteriler kapsamında 24 Mart'taki eyleme güvenlik güçlerinin müdahalesi sert olmuştu. Duvvar ed-Dahiliyye bölgesinde yapılan gösteride 1 kişi hayatını kaybetmiş, onlarcası yaralanmıştı.

Ürdün'de son günlerde Salt el-Cedid Devlet Hastanesinde yaşananlar nedeniyle de gergin bir hava hakim. Söz konusu hastanede, 13 Mart'ta merkezi oksijen sistemindeki kesinti nedeniyle 7 hasta hayatını kaybetmiş, olayın ardından Sağlık Bakanı Nezir Ubeydat istifa etmişti.

Yaşananlara tepki olarak ülkenin birçok noktasında gece protestoları düzenlenmiş ve hükümetin istifası istenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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