Ürdün'de 5 kişide daha Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi - Haberler
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Ürdün'de 5 kişide daha Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi

Ürdün'de 5 kişide daha Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi
AA / Laith Al - Haberler | Güncel

Ürdün Sağlık Bakanlığı, ülkede 5 kişide daha yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edildiğini duyurdu.

Ürdün Sağlık Bakanlığı, ülkede 5 kişide daha yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının tespit edildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığına bağlı Kovid-19 Birim Sorumlusu Adil el-Belbisi, konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Ülke genelinde 5 Omicron varyantının tespit edildiğini belirten Belbisi, virüs tespit edilen kişilerin yurt dışından geldiğini aktardı.

Belbisi, enfekte olan kişilerin bakanlık tarafından başkent Amman'daki bir otelde izole edildiğini, temaslı olabilecek kişilere ilişkin takip ve gözlemin devam ettiğini kaydetti.

İlk Omicron varyantının 10 Aralık'ta görüldüğü Ürdün'de yeni varyanta yakalananların sayısının 7'ye yükseldiği belirtildi.

Fas, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt ve Tunus da Omicron varyantının ülkelerinde görüldüğünü açıklamıştı.

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AA / Laith Al - Son Dakika Haberleri

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