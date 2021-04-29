Ürdün'de 47, Irak'ta 41 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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Ürdün'de 47, Irak'ta 41 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Ürdün'de 47, Irak'ta 41 kişi daha Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Ürdün'de 47, Irak'ta 41 kişi yaşamını yitirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Ürdün'de 47, Irak'ta 41 kişi yaşamını yitirdi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 47 kişinin daha hayatını kaybettiği, 1552 yeni vaka kaydedildiği, 2 bin 732 kişinin ise sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Açıklamada, son verilerle ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 8 bin 801'e, vaka sayısının 709 bin 8174'ye, iyileşenlerin sayısının ise 680 bin 907'ye yükseldiği kaydedildi.

Irak

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığı da Kovid-19 nedeniyle 41 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 6 bin 926 yeni vaka tespit edildiğini, 7 bin 360 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Salgında can kaybının 15 bin 433'e, vaka sayısının 1 milyon 58 bin 794'e yükseldiği ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı da 934 bin 935 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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