Ürdün'de 2,5 ay sonra yarın yeniden cuma namazı kılınacak
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Ürdün'de 2,5 ay sonra yarın yeniden cuma namazı kılınacak

Yeni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle camilerin bir süredir kapalı olduğu Ürdün'de 2,5 ay sonra yarın ilk cuma namazının kılınacağı duyurulurken, Bahreyn'de ise camilerde cuma namazı kılınabileceği kararı ileri bir tarihe ertelendi.

Ürdün'de 2,5 ay sonra yarın yeniden cuma namazı kılınacak
04.06.2020 11:53 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:53

Yeni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle camilerin bir süredir kapalı olduğu Ürdün'de 2,5 ay sonra yarın ilk cuma namazının kılınacağı duyurulurken, Bahreyn'de ise camilerde cuma namazı kılınabileceği kararı ileri bir tarihe ertelendi.

Ürdün hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, 21 Nisan'dan bu yana devam eden sokağa çıkma yasağının süreceği ancak halkın yaya mesafesindeki camilerde cuma namazını kılabilmek için 11.00-14.00 saatlerinde sokağa çıkabileceği belirtildi.

Hükümet, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 2,5 aydır kapalı olan camilerin 5 Haziran'da ibadete açılacağını bildirmişti.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 9 ölüm, 757 vakanın görüldüğü Ürdün'de, 560 hasta ise sağlığına kavuştu.

Bahreyn "camilerde cuma namazı kılınabileceği" kararını geri çekti

Öte yandan Bahreyn İslami İşler ve Evkaf Bakanlığı, daha önce duyurduğu "5 Haziran'da camilerde cuma namazı kılınabileceği" yönündeki kararını geri çekti.

Bahreyn haber ajansı BNA'ya göre, İslami İşler ve Evkaf Bakanlığı, camilerde cuma namazı kılınmasının bir süre daha ertelenmesi kararı aldı.

Bakanlık, ülkede cuma namazlarının hangi tarihte kılınmaya başlanacağı konusunda ise bilgi paylaşmadı.

Resmi verilere göre Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 20 ölüm, 12 bin 815 vakanın tespit edildiği Bahreyn'de, 7 bin 410 hasta ise sağlığına kavuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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