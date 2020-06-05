Ürdün'de 2,5 ay aradan sonra ilk cuma namazı kılındı Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 14 Mart'ta kapatılan camiler, bugün kılınan cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı.

Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 14 Mart'ta kapatılan camiler, bugün kılınan cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı.

Cuma namazına katılan cemaat, camilerde sosyal mesafeye uyma, maske takma, eldiven giyme, şahsi seccade kullanma ve sterilizasyon cihazlarından geçme gibi Vakıflar ve Sağlık Bakanlığının önerdiği tedbirlere bağlı kaldı.

Okunan hutbelerde, Kovid-19'a yönelik önlem almanın İslami açıdan insani bir sorumluluk olduğu anlatıldı.

Ürdün hükümeti dün, 6 Haziran Cumartesi gününden itibaren ülkedeki iş yerlerinin yeniden açılacağını ve haftanın bazı günlerinde yürürlükte olan kapsamlı sokağa çıkma yasağının kaldırılacağını duyurmuştu.

Hükümet, camiler ve kiliseler gibi ibadet yerlerinin de sosyal mesafe ve maske takma gibi tedbirlere uymak şartıyla açılmasını kararlaştırmıştı.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 9 ölüm ve 765 vakanın kaydedildiği Ürdün'de 566 hasta ise sağlığına kavuştu.

Kaynak: AA