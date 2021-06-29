Ürdün'de 16 yaşındaki çocuğa ağır işkence uygulayan 6 kişi hakkında verilen idam kararı üst mahkemece onandı
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Ürdün'de 16 yaşındaki çocuğa ağır işkence uygulayan 6 kişi hakkında verilen idam kararı üst mahkemece onandı

Ürdün'de 16 yaşındaki çocuğa ağır işkence uygulayan 6 kişi hakkında verilen idam kararı üst mahkemece onandı
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Ürdün'de Temyiz Mahkemesi'nin Zerka kentinde 16 yaşındaki çocuğu kaçırıp ağır işkence uyguladıkları gerekçesiyle 6 kişinin idamına hükmedilen mahkeme kararını onadığı bildirildi.

Ürdün'de Temyiz Mahkemesi'nin Zerka kentinde 16 yaşındaki çocuğu kaçırıp ağır işkence uyguladıkları gerekçesiyle 6 kişinin idamına hükmedilen mahkeme kararını onadığı bildirildi.

Ürdün haber ajansı Petra'da yer alan haberde, Temyiz Mahkemesi'nin kararına ilişkin bilgi verildi.

Haberde, mahkemenin temyiz başvurularını reddettiği ve Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin sanıklar hakkında verdiği kararı onadığı belirtildi.

Devlet Güvenlik Mahkemesi, 17 Mart'ta, 17 sanığın yargılandığı davada biri kaçak 6 sanık hakkında idam cezası vermişti.

Diğer sanıklardan biri 15, biri 10, ikisi birer yıl hapis cezasına çarptırılmış, 7 sanık ise beraat etmişti.

Hamdan uğradığı saldırıda 2 kolunu ve bir gözünü kaybetmişti

Salih Hamdan, Zerka kentinde 13 Ekim 2020'de bir grup tarafından kaçırıldıktan sonra iki kolu kesilmiş ve bir gözünü kaybetmiş halde bulunmuştu.

Ürdün Emniyet Genel Müdürlüğünden olayın ardından yapılan yazılı açıklamada, mağdurun ilk ifadesine göre, daha önce akrabalarından birinin işlediği cinayet nedeniyle söz konusu grubun intikam için Hamdan'ı kaçırıp işkence ettiği belirtilmişti.

Hamdan'ın kanlar içinde yardım beklediği görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından olay, Ürdün'de ve bölgede infiale sebep olmuş, suçluların idam edilmesini talep eden çok sayıda paylaşım yapılmıştı.

Tepkilerin büyümesi üzerine Ürdün Kralı 2. Abdullah da olaya müdahil olarak saldırganların bir an önce yakalanmasını istemişti. Kral Abdullah ayrıca, Hamdan'ın sağlık masraflarının karşılanması talimatı vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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Ürdün'de 16 yaşındaki çocuğa ağır işkence uygulayan 6 kişi hakkında verilen idam kararı üst mahkemece onandı - Haberler
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