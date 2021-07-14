Ürdün'de 12 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
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Ürdün'de 12 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Ürdün'de 12 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 12 kişi hayatını kaybederken, 601 yeni vaka tespit edildi.

Ürdün'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 12 kişi hayatını kaybederken, 601 yeni vaka tespit edildi.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19'dan 12 kişinin daha hayatını kaybettiği, 601 yeni vaka olduğu, 518 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Son rakamlarla toplam can kaybının 9 bin 855, vaka sayısının 758 bin 291, iyileşenlerin sayısının da 741 bin 31 olduğu aktarıldı.

Öte yandan, Ürdün Sağlık Bakanı Firas el-Hevari, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantının ülkedeki son zamanlarda kaydedilen vakalarda sıkça görüldüğünü belirtti.

Hevari, virüsün Hint varyantının Ürdün'de yaygın olduğuna ve başkent Amman'daki enfeksiyonların yüzde 80'inden fazlasının bu türden olduğuna dikkati çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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