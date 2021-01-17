Ürdün, Batı Şeria'da illegal konut inşaatını onaylayan İsrail'e baskı uygulanmasını istedi
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Ürdün, Batı Şeria'da illegal konut inşaatını onaylayan İsrail'e baskı uygulanmasını istedi

17.01.2021 22:03 | Son Güncelleme: 17.01.2021 22:06
Ürdün, Batı Şeria'da illegal konut inşaatını onaylayan İsrail'e baskı uygulanmasını istedi

Ürdün yönetimi, işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı konut inşa eden İsrail'e uluslararası baskı uygulanması çağrısı yaptı.

Ürdün yönetimi, işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı konut inşa eden İsrail'e uluslararası baskı uygulanması çağrısı yaptı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Dayfullah el-Fayiz yaptığı yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde 780 yeni konut inşaatına onay verilmesi ve 2 küçük yerleşim biriminin (üssün) yasallaştırılmasını kınadı.

Söz konusu onayın, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2334 sayılı kararı başta olmak üzere uluslararası kararları açık bir şekilde ihlal ettiği belirtilen açıklamada, bu ihlalin durdurulması için İsrail'e uluslararası baskı uygulanmasını istedi.

İsrail'in, yasa dışı konut inşa ederek, yerleşim birimlerini genişleterek, Filistinlilerin topraklarına el koyarak ya da Filistinlileri tehcir ederek uyguladığı "yerleşim" politikasının hukuksuz ve kabul edilemez olduğu ifade edilen açıklamada, tek taraflı alınan bu kararların, barış çabaları ve iki devletli çözümü baltaladığı kaydedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Twitter hesabından 11 Ocak'ta yaptığı paylaşımda, "Yahuda ve Samara (Talmudik Batı Şeria) bölgelerinde 800'den fazla yeni konut inşa edileceğini" duyurmuştu.

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now'un (Barış Şimdi) verilerine göre, Batı Şeria'da 124 küçük, 132 büyük Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bir çeşit üs görevi gören ve sonrasında başka yapıların eklenmesiyle büyüyen bu küçük yerleşim birimleri genellikle birkaç karavan ya da tuğla ve tenekeden yapılmış evlerden oluşuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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