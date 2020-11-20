Ürdün, Batı Sahra'da konsolosluk açan ikinci Arap ülkesi olmaya hazırlanıyor
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Ürdün, Batı Sahra'da konsolosluk açan ikinci Arap ülkesi olmaya hazırlanıyor

20.11.2020 02:41 | Son Güncelleme: 20.11.2020 02:44
Ürdün, Batı Sahra'da konsolosluk açan ikinci Arap ülkesi olmaya hazırlanıyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından, Ürdün'ün de Fas yönetimi ile Polisario Cephesi arasında anlaşmazlığın yaşandığı Batı Sahra'da konsolosluk açmayı planladığı belirtildi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından, Ürdün'ün de Fas yönetimi ile Polisario Cephesi arasında anlaşmazlığın yaşandığı Batı Sahra'da konsolosluk açmayı planladığı belirtildi.

Fas ve Ürdün Kraliyet divanlarından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Faslı mevkidaşı 6. Muhammed'le telefonda görüştü.

Fas tarafının açıklamasına göre görüşmede, Kral 2. Abdullah, Batı Sahra'nın El-Uyun kentinde konsolosluk açmak istediklerini, iki ülke dışişleri bakanlıklarının, gerekli düzenlemeleri yapmak için irtibata geçeceğini kaydetti.

Kral 6. Muhammed ise Fas'ın toprak bütünlüğünü destekler mahiyetteki bu "önemli" karardan ötürü Ürdün Kralı'na teşekkür etti.

Ürdün tarafının açıklamasına göre ise Kral 2. Abdullah, Faslı mevkidaşına, "Gergarat tampon bölgesinde ticari ve insani hareketliliğin yeniden temin edilmesi için aldığı kararlarda Fas'ın yanında oldukları" mesajını verdi.

Dışişleri Bakanı Nasır Burita 27 Ekim'de Zambiya ve Esvatini'nin Uyun'da konsolosluk açması münasebetiyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Uyun'da 8 ve Ed-Dahle'de 7 olmak üzere Batı Sahra'da konsolosluk açan ülkelerin toplam sayısının 15'e ulaştığını duyurmuştu. Uyun kentinde 4 Kasım'da konsolosluk açan BAE ile birlikte bu sayı 16'ya yükselmişti.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de, BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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