Ürdün Başbakanı Rezzaz: Ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimize karşı hiç nefret suçu işlenmedi
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Ürdün Başbakanı Rezzaz: Ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimize karşı hiç nefret suçu işlenmedi

Ürdün Başbakanı Ömer Rezzaz, ülkesinde ağırladıkları Suriyeli mültecilere karşı tek bir nefret suçu işlenmediğini söyledi.

23.01.2020 19:27 | Son Güncelleme: 23.01.2020 19:27

Başbakanı Ömer Rezzaz, ülkesinde ağırladıkları Suriyeli mültecilere karşı tek bir nefret suçu işlenmediğini söyledi. Rezzaz, Dünya Ekonomik Forumu toplantıları için geldiği Davos'ta euronews'ün sorularını cevapladı.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Ürdün Başbakanı Rezzaz: Ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimize karşı hiç nefret suçu işlenmedi
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