Ürdün Başbakanı Rezzaz: Ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimize karşı hiç nefret suçu işlenmedi
Ürdün Başbakanı Ömer Rezzaz, ülkesinde ağırladıkları Suriyeli mültecilere karşı tek bir nefret suçu işlenmediğini söyledi.
23.01.2020 19:27 | Son Güncelleme: 23.01.2020 19:27
Ürdün Başbakanı Ömer Rezzaz, ülkesinde ağırladıkları Suriyeli mültecilere karşı tek bir nefret suçu işlenmediğini söyledi. Rezzaz, Dünya Ekonomik Forumu toplantıları için geldiği Davos'ta euronews'ün sorularını cevapladı.View on euronews
Kaynak: Euronews.com