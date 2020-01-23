Ürdün Başbakanı Rezzaz: Ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimize karşı hiç nefret suçu işlenmedi
Ürdün Başbakanı Ömer Rezzaz, ülkesinde ağırladıkları Suriyeli mültecilere karşı tek bir nefret suçu işlenmediğini söyledi. Rezzaz, Dünya Ekonomik Forumu toplantıları için geldiği Davos'ta euronews'ün sorularını cevapladı.
23.01.2020 19:19 | Son Güncelleme: 23.01.2020 19:19
Ürdün Başbakanı Ömer Rezzaz, ülkesinde ağırladıkları Suriyeli mültecilere karşı tek bir nefret suçu işlenmediğini söyledi.
Rezzaz, Dünya Ekonomik Forumu toplantıları için geldiği Davos'ta euronews'in sorularını cevapladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com